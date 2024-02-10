Відомий український співак пояснив, чому не воює і як допомагає армії

Відомий український співак Михайло Хома, він же Дзідзьо, днями в Америці взяв участь у благодійних заходах, спрямованих на підтримку України.

Дзідзьо поділився, які настрої в американців бачить з приводу допомоги і підтримки нашої країни. Зокрема, артист зазначив, що Америка, яка на весь світ декларує захист світової демократії, зобов’язана допомогти Україні:

"Вони, напевно що, відчувають, що ми приїхали з максимально щирим наміром розповісти свою історію. Це не лише про Україну, а це так сам про світову демократію, яку декларує Америка на весь світ і вона завжди її захищала. Вона зобов’язана допомогти Україні і затягувати з часом нема сил. Бо, як я спілкуюся з нашими хлопцями на передовій, щоб не було запізно", - сказав Дзідзьо в інтерв’ю Анні Олицькій.

Разом з тим на запитання, як Дзідзьо ставиться до того, що артисти, політики і волонтери ніби окрема каста, яка не воює, зазначив, що він багато що робить для пришвидшення нашої перемоги:

"Ми кожен день збираємо гроші. Особисто я з Олександром Пономарьовим - ми більше трьох мільйонів доларів збирали по світу. З перших днів, коли було найстрашніше, ми їздили до військових, ми виступали в тих залах, яких немає. Ми кожен день не були вдома, ми були з військовими", - пояснив Дзідзьо.

Дзідзьо та Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/dzidzio

Стосовно мобілізації, Дзідзьо наголосив, що кожен має бути на своєму місці, а керівництво має бути професійним:

"Все має бути професійно. Ми не є дурна держава, яка може собі дозволити так пхати людей куди-небудь. В нас мають бути професійні керівники і професійні люди, які розуміють, як це робити, розуміють, як воювати. Виграти війну можна лише розумом, грошима, силою волі. Але сила волі з’являється у всіх, коли є розумне керівництво. Тому, дай бог нашому керівництву розуму, як це все побудувати так, щоб кожен був на своєму місці", - прокоментував виконавець.

Дзідзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

Втім, Дзідзьо погоджується з тим, що воювати мають і артисти, і блогери:

"Я погоджуюсь. Інакшого виходу нема. Якщо держава кличе воювати, значить ми маємо всі воювати", - зазначив співак.

Розповів Дзідзьо й про своє ставлення до тих чоловіків, які під час війни примудряються виїхати за кордон і відпочивати там:

"Я цього не підтримую. У мене виїзд через те, що мене запрошують, я їду для того, щоб привезти гроші країні. Тому, по двоє, троє в номері. Це жодних бізнес класів, це за свої гроші деколи, для того, щоб показати і достукатися до сердець, щоб люди давали гроші. Нам потрібна допомога".

Дзідзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

Дзідзьо повідомив, що невдовзі з США він повертається назад до України, де планує дати благодійні концерти.

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