Відомий український співак пояснив, чому після розлучення не коментує романи, які йому приписують

Український співак, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець вперше відповів, чому не коментує особисте життя.

Після розлучення співака зі своєю ексдружиною у його шанувальників залишилося чимало запитань. Втім, відповідати на них Сергій не квапиться, адже, за його словами, у цій історії не має бути нікого, окрім нього. І звернувся до фанів з проханням сконцентрувати увагу на собі та своїх дітях.

"Це моє життя. Мені нецікаво запитувати у когось, яке у них життя, як вони розлучилися чи не розлучилися. Мені здається, що окрім мене в цій історії ніхто не має перебувати. Я розумію, що у людей є цікавість, але я попросив би залишити її при собі й займатися своїми діточками", - пояснив Сергій у програмі "Ранок у великому місті".

Сергій Танчинець з піарницею Юлією, з якою йому приписують роман / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Нагадаємо, нещодавно співака Сергія Танчинця запідозрили у романі з його піарницею Юлією. Зокрема, у Мережі з'явилося пікантне фото, де артист ніжно цілує її в шию. Своєю чергою, Сергій вже відреагував на таку шалену цікавість шанувальників до його особистого життя та дав знати, як ставиться до коментарів на цю тему.

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