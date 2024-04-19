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Відомий український співак пояснив, чому після розлучення не коментує романи, які йому приписують

Відомий український співак пояснив, чому після розлучення не коментує романи, які йому приписують

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Сергій Танчинець відповів на найпоширеніше запитання.

Український співак, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець вперше відповів, чому не коментує особисте життя.

Після розлучення співака зі своєю ексдружиною у його шанувальників залишилося чимало запитань. Втім, відповідати на них Сергій не квапиться, адже, за його словами, у цій історії не має бути нікого, окрім нього. І звернувся до фанів з проханням сконцентрувати увагу на собі та своїх дітях.

"Це моє життя. Мені нецікаво запитувати у когось, яке у них життя, як вони розлучилися чи не розлучилися. Мені здається, що окрім мене в цій історії ніхто не має перебувати. Я розумію, що у людей є цікавість, але я попросив би залишити її при собі й займатися своїми діточками", - пояснив Сергій у програмі "Ранок у великому місті".

Сергій Танчинець з піарницею Юлією, з якою йому приписують роман / © instagram.com/sergii_tanchynets
Сергій Танчинець з піарницею Юлією, з якою йому приписують роман / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Нагадаємо, нещодавно співака Сергія Танчинця запідозрили у романі з його піарницею Юлією. Зокрема, у Мережі з'явилося пікантне фото, де артист ніжно цілує її в шию. Своєю чергою, Сергій вже відреагував на таку шалену цікавість шанувальників до його особистого життя та дав знати, як ставиться до коментарів на цю тему.

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