Відомий український співак приголомшив, як на тлі невиліковної хвороби схуднув на 15 кіло

Український співак MELOVIN, в якого нещодавно діагностували невиліковну хворобу, приголомшив, як схуднув на 15 кілограмів.

Зокрема, артист страждає від MODY-діабету. У MELOVIN спадкова хвороба, яка передалася від когось із рідних. Як зізнався співак, йому не потрібно колоти інсулін, однак цей тип діабету має свої певні обмеження. Виконавцеві довелося кардинально змінити свій раціон та спосіб життя. Та, за словами Мела, йому це жодним чином не заважає, а навпаки - навіть до вподоби.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Не маю інсулінозалежності. У мене MODY-діабет – без зниження чутливості до інсуліну. Найчастіше він має сімейний характер, коли аналогічні порушення є також у родичів. У когось з моїх є, але не у батьків точно. У цього діагнозу свої обмеження, зокрема, повна зміна раціону і способу життя. І мені це подобається", - розповів MELOVIN в інтерв'ю Obozrevatel.

Артист поділився, що завдяки кардинальній зміні раціону йому вдалося схуднути на 15 кілограмів. Нині співак не їсть те, що може негативно вплинути на його організм. Окрім того, артист повністю відмовився від алкоголю і вже пів року не вживає спиртних напоїв.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

"Маю мінус 15 кілограмів. Не тому, що хворий, а через те, що повністю змінив своє життя. Не їм те, що негативно може вплинути на мій організм, почав ставитися до свого тіла як до внутрішнього храму – і все це дає неймовірний результат. Без всяких містичних вчень. Але з допомогою психотерапевта. І все – клас: мислиш ясно, харчуєшся так, як необхідно. Я не вживаю алкоголь вже пів року – і почуваюся щасливим", - зізнався співак.

Нагадаємо, 13 листопада цього року MELOVIN зізнався, що в нього діагностували невиліковну хворобу. Згодом він пригадав, як випадково дізнався про недуг, та назвав свій діагноз.

Читайте також: