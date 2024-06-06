Відомий український співак прокоментував вчинок зрадниці Ані Лорак: "Для неї це була велика мрія"

Український музикант, лідер гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін, який перебуває у складі ЗСУ, розповів про ставлення до українських зрадників з шоубізу.

Зокрема, в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" виконавець прокоментував ганебну поведінку співачки-зрадниці Ані Лорак. Як зізнається Мирослав, вона вчинила так через давні мрії заробляти криваві рублі й у неї цілком вийшло. Натомість на інших зрадників соліст "The ВЙО" вирішив не витрачати час, лише підтримав українських знаменитостей, які зважилися стати на захист України.

Мирослав Кувалдін

"Я б на місці Ані Лорак так і вчинив би. Вона все життя про це мріяла, її мрія здійснилася. Вочевидь, для неї це була велика мрія, яка переважила всі родинні стосунки й всі громадські обов'язки. Я радий за музикантів, акторів і публічних діячів, які приєдналися до війська, а на решту не хочу витрачати силу своєї думки. Все стане на свої місця рано чи пізно", - зазначив Кувалдін.

Нагадаємо, нещодавно співак Мирослав Кувалдін пояснив, чим зараз займається та чому зник зі сцени на довгий період.

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