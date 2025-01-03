Відомий український музикант публічно закликав вбивати представників ТЦК: його вигнали з гурту

Український музикант Мирослав Щербак, який донедавна був учасником гурту Burned Time Machine, зробив неоднозначну заяву про працівників ТЦК.

Так, у своєму фотоблогу Мирослав спантеличив фанів неправомірним закликом до "вбивства представників ТЦК". У своїй емоційній заяві він звернувся до підписників скоювати злочин і надавати його заяві розголосу в Мережі: "Обов'язок кожного українця – вбити представника ТЦК. Нас не повинно цікавити, у формі він чи без. Так само як ми не повинні шукати "хороших рускіх". Ми не повинні шукати хороших ТЦК", - писав артист.

Мирослав Щербак

Утім, музикант вчасно отямився. І через деякий час вийшов на зв'язок, щоб публічно визнати свою помилку. Він зазначив, що всі його слова були породжені власним страхом і тиском від новин. Але тепер він відмовляється від них. Бо усвідомив, що варто допомагати Україні та наближати перемогу всіма силами. Тож у результаті після гучного конфлікту пообіцяв задонатити гроші на ЗСУ.

"Я хочу вибачитися перед тими працівниками ТЦК і тими працівниками поліції, які гідно виконують свою роботу. Сказати, що я сказав х*ню – це не сказати нічого. Не існує такого слова, яке може описати ту ситуацію, де я опинився. Чому я це зробив? Мені страшно... Під тиском останніх новин, під тиском моєї соціальної бульбашки, яку я сам собі створив, у мене було відчуття, що краще вже не буде. Це був великий крик про те, що я всц*вся. Чи думаю я так насправді? Абсолютно ні! Нам треба об'єднуватися для того, щоб протистояти нашому ворогу – Росії. Я зробив абсолютну х*ню: я почав розкол суспільства. Такого бути не повинно", - пояснив Щербак.

Мирослав Щербак і гурт Burned Time Machine

Своєю чергою, гурт Burned Time Machine також зробив заяву про їхнього учасника. Колектив у фотоблогу повідомив, що розриває співпрацю з Мирославом. Вони додали, що абсолютно не розділяють його позицію з погрозами у бік ТЦК.

"Нещодавно один з учасників гурту допустив катастрофічну помилку. Не розуміючи потенційних наслідків свого вчинку, він закликав до неправомірних дій та вдавався до погроз в бік працівників ТЦК. Нам щиро прикро, соромно, і ми не підтримуємо висловлювання Мирослава. Позиція гурту завжди була всім відома: Burned Time Machine завжди підтримували ЗСУ та волонтерили з перших днів повномасштабного вторгнення (зокрема, й Мирослав). Наразі робота з цим учасником припинена. Гурт не має нести відповідальність за дії та тези, які ми не розділяємо. Слава Україні!", - йдеться у заяві.

Гурт Burned Time Machine про Мирослава Щербака

Нагадаємо, нещодавно гурт The Hardkiss повідомив про скасування свого концерту в НСК "Олімпійський". Музиканти вже назвали причину такого рішення та зізналися, чи повернуть кошти.

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