Відомий український співак різко розкритикував Івана Дорна: "Треба думати, а потім казати"

EL Кравчук зізнався, що хоч і товаришує з артистом, але не поділяє деяких його думок.

Український співак EL Кравчук різко засудив позицію співака Івана Дорна.

Так, EL Кравчук зазначив, що насправді вони товаришують. Тому після деяких суперечливих висловлювань й скандальних дій Дорна він мав відверті розмови з ним. Втім, за словами артиста, його колега намагався постійно знайти виправдання:

"Мене бісить в українському шоубізнесі Ваня Дорн. Я до нього класно ставлюся, ми друзі. Ми друзі, правда. І я кажу йому те ж саме. Як можна інколи казати те, що він каже? Він каже: "Андрій, ти розумієш, я не думав". А я відповідаю: "Треба думати, а потім казати", - зізнався співак в програмі "Муз_Тренд".

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

Зазначимо, співак Іван Дорн останнім часом постійно втрапляє у скандали. Як от на початку року стало відомо про його виступ на Балі перед росіянами у новорічну ніч. Хоча незадовго до того артист попросив пробачення за сказане в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, де він назвав війну в Україні "сваркою братських народів". Попри це на початку вторгнення РФ в Україну зірка активно долучався до допомоги та донатив величезні суми на допомогу українським бійцям. Нині Дорн перебуває за кордоном і намагається уникати гострих кутів, щоб вщент не зруйнувати свою репутацію.

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук вперше розповів про зраду у колишніх стосунках.

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