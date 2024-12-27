Відомий український співак розірвав договір про участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025"

Український співак TESLENKO, який був заявлений у лонглисті на нацвідбір на "Євробачення-2025" відмовився від участі.

Менеджмент артиста зробив публічну заяву. В офіційному зверненні до Суспільного Мовника вони попросили зняти кандидатуру TESLENKO. Тож організатори нацвідбору вимушено розірвали з ним договір про подальшу участь.

Так, раніше вже було оприлюднено шортлист, де було названо 9 фіналістів, які змагатимуться за право представити Україну на "Євробаченні-2025". Серед названих не було TESLENKO. Проте він цілком міг зайняти вакантне місце 10-го учасника. Адже голосування за так зване місце "джокера" стартуватиме 2025 року. Під час нього можна буде обрати імена тих, хто був у лонглисті. Зрештою, після рішення артиста покинути конкурс за нього неможливо буде віддати голос.

TESLENKO

Цікаво, що раніше TESLENKO вже наполягав на відстороненні його від нацвідбору. Все тому, що він не поділяв позицію співака Enleo, який разом з ним опинився у лонглисті. Зокрема, через нещодавнє зізнання Enleo у прослуховуванні російських виконавців під час війни. Проте тоді зняти кандидатуру не дозволяли умови конкурсу.

До слова, тепер за останнє місце у нацвідборі боротимуться BRYKULETS, ENLEO, FIЇNKA, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД та "Слухай Сашу". Віддати свій голос можна буде незабаром у додатку "Дія". Повний список фіналістів буде оприлюднено 17 січня 2025 року.

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