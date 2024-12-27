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Відомий український співак розірвав договір про участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025"

Відомий український співак розірвав договір про участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025"

TESLENKO

TESLENKO більше не перебуває у лонглисті конкурсу.

Український співак TESLENKO, який був заявлений у лонглисті на нацвідбір на "Євробачення-2025" відмовився від участі.

Менеджмент артиста зробив публічну заяву. В офіційному зверненні до Суспільного Мовника вони попросили зняти кандидатуру TESLENKO. Тож організатори нацвідбору вимушено розірвали з ним договір про подальшу участь.

Так, раніше вже було оприлюднено шортлист, де було названо 9 фіналістів, які змагатимуться за право представити Україну на "Євробаченні-2025". Серед названих не було TESLENKO. Проте він цілком міг зайняти вакантне місце 10-го учасника. Адже голосування за так зване місце "джокера" стартуватиме 2025 року. Під час нього можна буде обрати імена тих, хто був у лонглисті. Зрештою, після рішення артиста покинути конкурс за нього неможливо буде віддати голос.

TESLENKO / ©
TESLENKO

Цікаво, що раніше TESLENKO вже наполягав на відстороненні його від нацвідбору. Все тому, що він не поділяв позицію співака Enleo, який разом з ним опинився у лонглисті. Зокрема, через нещодавнє зізнання Enleo у прослуховуванні російських виконавців під час війни. Проте тоді зняти кандидатуру не дозволяли умови конкурсу.

До слова, тепер за останнє місце у нацвідборі боротимуться BRYKULETS, ENLEO, FIЇNKA, GRISANA, MON FIA, Ranrawi, Starykova Hrystyna, YAGODY, МУАЯД та "Слухай Сашу". Віддати свій голос можна буде незабаром у додатку "Дія". Повний список фіналістів буде оприлюднено 17 січня 2025 року.

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