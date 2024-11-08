Відомий український співак розійшовся з дівчиною: "Найскладніше рішення"

Український співак OSTROVSKYI розійшовся з дівчиною, моделлю та блогеркою Аліною Муронець.

Сумну звістку пара повідомила на своїх сторінках в Instagram. Віталій Островський (справжнє ім'я артиста) написав, що це доволі болісний для нього період. Тож він залишився не багатослівним і вирішив прожити емоції наодинці.

"Хотілось би багато сказати, написати, але зараз немає слів, та і навряд будуть. Може, це тільки етап життя. Можу тільки сказати, що у всього є свій кінець і неймовірний початок", - розповів OSTROVSKYI.

OSTROVSKYI з колишньою обраницею Аліною Муронець

Своєю чергою Аліна зізналася, що рішення про розставання зі співаком далося їй вкрай важко. Тим не менш, блогерка пояснила, що не припиняє поважати й любити ексобранця.

"Так. Зараз ми не разом. Це моє найскладніше рішення. Я дуже люблю і поважаю цю людину. Але це життя. Дуже прошу не порушувати мої особисті кордони і нічого не писати. І на якийсь час я зникну", - написала Муронець.

OSTROVSKYI з колишньою обраницею Аліною Муронець

Після неочікуваної новини пара заінтригувала ще однією спільною заявою. Так, вони не втрачають надії, що знову возз'єднаються у майбутньому. Зокрема, продовжать спілкуватися як кохані знову або ж залишаться просто друзями. Щоправда, поки що екси дають собі час на відновлення.

"Я ніколи не кажу "ніколи". Ми ще будемо разом, неважливо в якості кого. Це просто треба пережити, пройти. I почати все знову, чи то друзями, чи то коханими", - додали зірки.

OSTROVSKYI з колишньою обраницею Аліною Муронець

Нагадаємо, нещодавно Мережу сколихнула новина про розрив стосунків співака Parfeniuk з нареченою, блогеркою Сімбочкою. Колишня артиста вже прокоментувала таке рішення.

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