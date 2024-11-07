Відомий український співак розійшовся з нареченою через пів року після народження доньки

Пара майже два роки перебувала в стосунках та рік у статусі заручених.

Відомий український співак, виконавець хітів "Провела екскурсію", "Відриваючись" Ілля Парфенюк, він же Parfeniuk, розійшовся зі своєю нареченою.

Сумну новину повідомила колишня обраниця артиста, блогерка Сімбочка. Вона оголосила, що вони більше не разом. У подробиці блогерка вдаватися не стала, лиш зазначила, що в стосунках були серйозні проблеми. Також вона додала, що останні три місяці все йшло до того, що вони розійдуться. Сімбочка попросила про приватність, адже їй боляче переживати розрив з коханим.

Parfeniuk розійшовся з нареченою / Фото: instagram.com/simbochkka

"Дуже довго тягнула в надії, що все буде добре. Ми більше не разом. Я понад усе не хочу, щоб зараз до мене приїжджали або запитували в мене. Вже близько трьох місяців все йшло до цього. У мене досі горить це все, тому я не хочу зараз нічого чути, але ви повинні знати. Дякую за розуміння", - поділилася з підписниками блогерка.

Parfeniuk розійшовся з нареченою / Фото: instagram.com/simbochkka

Сам Ілля Парфенюк поки утримується від коментарів та публічно не говорить про їхній розрив.

Parfeniuk розійшовся з нареченою / Фото: instagram.com/simbochkka

Зазначимо, Parfeniuk та Сімбочка перебували в стосунках майже два роки. У липні 2023-го співак освідчився коханій у своєму рідному місті Канів, а вона ж відповіла згодою. 31 березня цього року у закоханих народилася донька, яку вони назвали Софією.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що футболіст Андрій Пятов розлучається з дружиною Юлією. Спортсмен вже розкрив, що стало причиною розриву після 19 років шлюбу та народження чотирьох дітей.

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