Відомий український співак розкритикував Олега Винника та його творчість: "Йому дають – він співає"

EL Кравчук зізнався, що познайомився зі співаком ще за часів проживання у Німеччині.

Відомий український співак EL Кравчук різко висловився про свого колегу, співака Олега Винника.

Як зізнається артист, він познайомився з Олегом ще до повномасштабного вторгнення, коли сам працював та жив у Берліні, Німеччина. Втім, EL Кравчук переконує, що ще тоді зрозумів, що його талановитий колега підлаштовується під вимоги інших і не створює чогось власного.

"Ми знайомі були в Берліні. Він дуже класний вокаліст. Але я ще в Берліні зрозумів, що він тільки вокаліст. А йому було все одне: кішечку співати, собачку, людину... Йому дають – він співає. Я б так не зміг. Я хочу своє амплуа знайти, свою пісню записати", - наголосив зірка у проєкті "Муз_Тренд".

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

Відтак EL Кравчук не поспішає займати музичну нішу колишнього секс-символу Олега Винника. І додає, що не хоче наслідувати його сценічний образ розпусника й зізнаватися кожній прихильниці у коханні:

"Не знаю, можливо, хтось і починає займати (місце Олега Винника – прим. ред.), але ж не я. Знаєш чому? Я не чоловік легкої поведінки, просто я – інтелігент, а не розпусник. Я не той, хто жінкам каже... що одній, що іншій. Якщо ж він коханець на певний час, то я рідний брат цієї жінки", - пояснив EL Кравчук .

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук також назвав людину, яка його дратує в українському шоубізі найбільше й пояснив чому.

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