Відомий український співак розкритикував творчість Пивоварова: "Це знущання з поезії"

Український музикант Степан Бурбан, більш відомий під псевдонімом Паліндром, висловив своє невдоволення творчістю колеги, співака Артема Пивоварова.

Так, виконавець під час прес-конференції на благодійному фестивалі Faine Misto 2024 поділився думкою про зірку. Зокрема, Паліндром залишився невдоволеним авторським проєктом артиста "Твої вірші, мої ноти", який складається з пісень, тексти яких взяті з віршів українських поетів. А потім додав, що все ж вбачає у цьому певну освітню місію.

"Є смак, а є несмак. Мені здається, те що робить Пивоваров – це знущання з поезії Розстріляного відродження й так далі. Хоча ніби звучить це все фірмово й багатьом людям це заходить. Я так розумію, Пивоваров – артист такого першого ешелону в плані української поп-музики. А хтозна, можливо з 10 людей, які послухають, хтось перейде за цим віршем у гугл і відкриє для себе якісь приємні несподіванки. Тому десь нативно там є якась освітня річ і за це я "плюсую", - поділився думкою Паліндром.

Паліндром розкритикував авторський проєкт Артема Пивоварова

Своєю чергою, під відповідним відео на сторінці видання "Музвар" в Instagram Артем залишив свій коментар. Так, артист не зрозумів хейту в його бік і коротко написав: "Так, а де тут "мінуси", Паліндроме?". Водночас його підтримали прихильники.

Нагадаємо, нещодавно Артем Пивоваров майстерно поставив своїх хейтерів на місце й відповів на закиди, що творить лише в стилі поп.

Артем Пивоваров майстерно відповів на хейт його творчості

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