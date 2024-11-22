Відомий український співак розкрив правду про свою сексуальну орієнтацію: "Йдеш за емоціями"

Український співак EL Кравчук, який нещодавно розповідав про свою невиліковну хворобу, дав відповідь на одне з найпопулярніших запитань в його бік.

Так, зірка відреагував на чутки про свою сексуальну орієнтацію. EL Кравчук каже, що, перш за все, йому важливіші почуття, а вже потім – гендер. Це робить його позицію, наближеною до пансексуальності. Тож він не відкидає варіанту, що в майбутньому покохає людину своєї статі. І пояснив, що його стосунки залежать від емоцій і потягу в моменті.

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el.kravchuk

"Можливо, це ситуація, коли ти не ставиш перед собою якихось вимог. Просто ідеш за відчуттями. Я не знаю. Мені складно на це відповісти. Як буде, так буде. Це ти йдеш за емоціями. Дуже важко заздалегідь передбачити. Мені важлива стать людини та її внутрішній світ. Але внутрішній світ важливіший за стать. Люблю нести в образі таємницю. До кінця пускати в свою спальню не хочу", - розповів артист в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Зазначимо, у минулому співак EL Кравчук мав тривалий роман з лікаркою у Німеччині. Нещодавно він розповідав, як відбувся їхній розрив і чому його кохана невдовзі пішла з життя.

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