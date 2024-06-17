Відомий український співак розплакався просто на сцені через маленьку дівчинку з Маріуполя

Український співак Артем Пивоваров розплакався просто на сцені через маленьку дівчинку із Маріуполя.

Зокрема, на одному з концертів виконавця до нього підійшла маленька прихильниця. Дівчинка розповіла свою моторошну історію про те, як втратила найкращу подругу в Маріуполі.

"Я втратила свою подругу, на ім'я Катя. Це моя улюблена подруга. Ми товаришували в Маріуполі. Катя залишилася в Маріуполі і на неї впала бомба, вона померла", - розповіла маленька дівчинка.

Артем Пивоваров неочікувано розплакався просто на сцені під час свого концерту

Артем Пивоваров від почутого не зміг стримати емоцій. Співак заплакав просто на сцені. Утім, артист таки опанував свої емоції. Пивоваров обійняв маленьку прихильницю та сказав їй важливі слова підтримки.

"Це дуже складно усвідомити. Я намагатимуся говорити з тобою зрозумілою мовою. Ти пам'ятаєш її, і я щиро вірю в те, що ваша спільна дружба залишиться в твоєму серці, і ти будеш пам'ятати її такою, якою пам'ятала вона тебе. Війна, на жаль, забирає в нас майже все, але вона не може забрати в нас найголовніше – це нашу віру і нашу любов. Це неможливо забрати! Навіть, якщо ми будемо в неволі, ми ніколи не припинимо любити", - підтримав прихильницю музикант.

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Мадонна привертала увагу світу до війни в Україні і показувала, як від загарбницьких дій РФ страждають діти. Виконавиця також підтримала Саміт миру в Швейцарії.

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