Відомий український співак розповів про батьків в окупації та відповів, чи готовий іти на фронт

Український співак Андрій Кравченко, який нещодавно відповідав на закиди про схожість з Олегом Винником, розповів про батьків в окупації та зізнався, як ставиться до мобілізації.

Так, зірка в інтерв'ю Соломії Вітвіцькій поділився спогадами про перші місяці повномасштабного вторгнення, коли його батьки опинилися в окупації на Чернігівщині й він не міг до них приїхати.

"Мої батьки були в Чернігівській області в окупації й колони танків проїздили кожного дня та заходили ці росіяни… А я, як старший син, не міг потрапити до батьків, хоча душа боліла. Я маю бути першим захисником для своєї сім'ї, але не міг потрапити", – розповів Андрій для ТСН.ua.

Втім, саме в таких умовах невизначеності артист почав свою музичну кар'єру, адже до того був підприємцем. Зокрема, одну з перших пісень йому допомагала створювати мама, яка на той час перебувала в окупації й дуже рідко могла вийти на зв'язок.

Андрій Кравченко

"Це мене надихнуло написати пісню. Більше, напевно, допомогла мати. Тому що вона зателефонувала і каже: "Андрію, записуй швиденько слова пісні, тому що зв'язок зникає". І вона мені надиктувала перші рядки, які адресовані її внукам. Я одразу підхопив ту пісню, бо подумав, може, вже й не почую нікого, треба писати", – поділився співак.

Також Кравченко зазначив, що вивчав військову психологію та має відповідне звання, тому в разі потреби піде працювати за фахом на війну.

Андрій Кравченко / Фото: Instagram Андрія Кравченка

"Я військовий психолог. Я вже забув, що це таке, але морально забезпечую зараз і військових, і цивільних, і більше роблю, аніж я зробив би в армії. Але якщо мені доведеться, то я готовий на всі 100%", – додав Андрій.

Нагадаємо, нещодавно донька ведучої-путіністки Сніжани Єгорової, акторка Стася Ровінська, зі сльозами на очах також розповіла про родичів, які перебувають в окупації.

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