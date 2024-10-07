Відомий український співак розповів про своє таємне хобі та романтичні сюрпризи для дружини

Український співак Позитив, він же Олексій Завгородній, який нещодавно одружився з танцівницею Юлією Сахневич, розповів про їхню рутину.

Перш за все виконавець зізнався, що любить тішити кохану різноманітними стравами, зробленими власноруч вдома. Ба більше, Позитив каже, що готує навіть вночі. І додає, що лише інколи може делегувати хатні обов'язки дружині, а в решті випадків робить усе сам.

"Я дуже люблю готувати. І завжди для мене похід в супермаркет – треба пройти всі відділи. За мною все. Іноді, коли я дуже стомився, то я можу дозволити свої дружині щось зробити. А насправді я можу приїхати о третій ночі й щось готувати. Зокрема, й для дружини на сніданок. Це для мене, як музику робити. Я все вмію готувати. Клопотенко знає, що зі мною не можна сперечатися. Але він талановитий", - розповів Позитив в коментарі "Люкс ФМ".

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

За словами зірки, він має доволі напружений робочий графік, тому віднаходить романтику у простих речах. І тішить Юлію приємними дрібницями щодня, даруючи увагу й кохання.

"Я дуже мало бачуся з дружиною. Мені пощастило, що у мене студія й дім поруч у 6 хв. Тобто якщо дружина хоче побачитися, то я заїду. Я щодня щось романтичне роблю. Наприклад, купити шкарпетки, а потім вдягати їх на неї. Готую для неї кожний день", - поділився артист.

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