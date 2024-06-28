Відомий український співак розповів про важкохворого сина та назвав його невиліковний діагноз

Український співак, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про діагноз свого 16-річного сина Євгена.

Як зізнається виконавець, спочатку син розвивався так само, як його однолітки. Проте через деякий час його життя змінила нейропсихіатрія, яка поєднує в собі прояви різноманітних хвороб, і є невиліковною.

"Дитина йде від тебе ментально. І вчора вона була тією, якою ти її пам'ятаєш, якою вона зростала в тебе на очах, а сьогодні вона приходить інша. Воно не лікується. Це не аутизм, не знаю, що може бути гірше. Це нейропсихіатрія – одне з захворювань, яке почали діагностувати 2010 року. Це сукупність певних поведінкових і не тільки розладів. Долучається автоімунна проблема. Зрештою, ти маєш там синдром Туретта. До того ж ознаки гострого психозу, біполярний розлад, синдром дефіциту уваги, манії якісь, навіть шизоїдного типу. І купу всього. Ти не можеш розслабитися поруч зі своєю дитиною. Він може не спати добу, потім заснути в день. Він може просто кричати протягом кількох годин. Вона дуже агресивна і динамічно розвивається ця хвороба", - розповів Валерій в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Валерій Харчишин / Фото: скриншот з відео

За словами співака, недуга є не до кінця дослідженою й керується за допомогою різних методів. Водночас подружжя сподівалося на пубертатний період, який міг посприяти одужанню. Втім, на жаль, хвороба не минула. Харчишин додає, що дуже важко звикати та сприймати нову модель проживання разом з сином.

"Це набуте. Це спричинено інфекцією банального стрептококу, який знаходиться в головному мозку й його неможливо вивести. Він занесений, звісно. Вона лікується імуноглобулінами й агресивними дозами антибіотиків. Ми сподівалися на пубертат, що саме в цьому віці його гормональні зміни підштовхнуть до одужання або навпаки. На жаль, одужання не було. Ти маєш готуватися до того, що він буде іншим все своє життя. Я знаю, що таке смерть. Я втрачав багато людей, і близьких людей, дуже близьких. Я вам скажу, що пережити смерть близької людини, дорослої людини, це набагато легше, ніж пережити хворобу сина, коли він стає іншим",- додав музикант.

Нагадаємо, нещодавно Валерій Харчишин розповідав про перший невідомий шлюб і ексдружину.

Валерій Харчишин про розлучення, сина-воїна та соціальний проєкт Харчишин БУДУЄ: Ексклюзив для ЖВЛ

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