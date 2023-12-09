Відомий український співак розповів, як ходив до військкомату: "Я стою на обліку"

Лідер українського рок-гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розповів, як на початку повномасштабної війни ходив до військкомату.

Коли РФ розпочала вторгнення, виконавець поїхав до Мукачева. Однак артист не збирався сидіти на заході України, склавши руки, тож, пішов до військкомату та вступив до лав територіальної оборони.

Щоправда, довго Сергій Танчинець там не протримався. В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" музикант пояснив, що він лише патрулював місто, тим часом фронту була більше потрібна допомога. Співак покинув територіальну оборону та активно зайнявся волонтерством.

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Я пройшов медкомісію. Я почав процес оформлення документів, побув близько тижня в територіальній обороні. Це мій був порив логічний – піти до військкомату. Я зорієнтувався, перебуваючи там тиждень. Я зрозумів, що все, чим я буду займатися, це патрулювати Мукачево. Коли за 800 кілометрів від мене відбувається якийсь двіж, потрібна хоча б транспортна допомога, якась волонтерська робота. Було прийняте рішення, що я пішов працювати далі волонтером, намагався зробити якийсь внесок вже іншим способом", - поділився виконавець.

Танчинець говорить, що підрозділ територіальної оборони, де він служив, згодом відправили на фронт. Однак на початку війни ніхто цього не знав, тож тоді музикантові хотілося бути кориснішим, аніж просто патрулювати вулиці.

"Через місяці три-чотири наш батальйон пішов воювати. Ніхто про це не знав, не думав. Мені перспектива просидіти купу часу в Мукачеві здавалася трохи дивною", - пояснив артист.

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

До речі, Сергій Танчинець все ще може отримати повістку. За словами музиканта, він відреагує на неї належним чином.

"Звісно, що зараз може прийти повістка. Я стою на обліку. Якщо прийде повістка, я на неї, звісно, відреагую так, як треба відреагувати", - зазначив артист.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Сергій Танчинець вступив до лав територіальної оборони. Однак згодом він покинув службу та перекваліфікувався у волонтера.

Читайте також: