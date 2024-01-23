Відомий український співак розповів, як після розлучення змінився у нових стосунках

Ексучасник гурту "Время и Стекло", співак Олексій Завгородній, він же POSITIFF, поділився, як змінився після розлучення з дизайнеркою Анною Андрійчук.

Так, артист стверджує, що після розриву стосунків він багато часу провів за роздумами над своїми помилками. Та зрештою, внутрішньо змінився. За словами POSITIFF, у стосунках з новою дівчиною він вже більш розсудливий і спокійний. А також зрозумів, що найголовніше – вміти налагоджувати діалог з партнеркою.

Позитив та його ексдуржина Анна Андрійчук / Фото: instagram.com/annchuk

"Кілька років тому в мене був трансформаційний досвід розлучення з колишньою дружиною. Ми розійшлись достатньо спокійно та з розумінням, але я зробив багато висновків. Це була довга робота над собою. Проаналізував свої помилки як чоловіка, усвідомив, у яких ситуаціях я мав рацію. Зараз у нових стосунках я вже зовсім інша людина. Я більш свідомий, уважний і спокійний. Я навчився коректно будувати діалог, бо вірю, що здорова комунікація – це головне", – розповів Завгородній у коментарі для "Viva!".

Зазначимо, Олексій Завгородній був у шлюбі з дизайнеркою Анною Андрійчук. Втім, подружжя розлучилося 2020 року. Через деякий час стало відомо, що український репер та музикант більше не самотній й закрутив новий роман.

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