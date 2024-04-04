Відомий український співак розповів, як відвідав день народження Олі Полякової у цікавій компанії

Український співак Артем Пивоваров зізнався, як ставиться до дітей та наскільки з ними ладнає.

Так, зірка пригадав, як відвідав день народження співачки Олі Полякової та весь вечір провів за грою та спілкуванням з дітьми. За словами артиста, він готовий докладати будь-яких зусиль, щоб майбутнє покоління мало спокійне безтурботне дитинство. І віднаходить цьому пояснення у власному вихованні.

"Я навіть у Олі Полякової був на день народженні. Всі дорослі сиділи за столом, а біля мене було десять дітей. Я так весь вечір провів. Я виріс без батька, мене виховали дві неймовірні жінки – моя бабуся й матуся. Моє сприйняття світу, звісно, видозмінене. Якщо у мене є можливість подарувати їм якусь емоцію і хоч на трішечки дозволити їм прожити цю мить не в стані війни, я зроблю все, щоб передати свою любов і тепло навіть якщо це не моя дитина", - розповів артист в програмі "ЖВЛ".

Артем Пивоваров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, нещодавно про готовність до батьківства та сім'ю заговорила співачка Христина Соловій. Вона назвала вік, до якого планує побудувати власну родину.

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