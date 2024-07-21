Відомий український співак розсекретив, чи вільне його серце: "Можливо, це когось лякає"

Український співак EL Кравчук поділився подробицями особистого життя.

Так, після гіркого досвіду та зрад у попередніх романах, артист чесно відповів, що зараз він не перебуває у стосунках. Натомість 47-річний EL Кравчук зізнається, що його пристрасть й уся енергія належить здебільшого творчості.

"Щодо стосунків, якщо мова йдеться про романтичні, то це завжди якась енергія, яка приходить і йде від мене, бо я весь у творчості, і напевне, моя періодична самотність — це наслідки того, що музика моя справжня друга половинка. Поки ні в кого не вдалось закохати мене в себе більше, ніж в творчість. Можливо, це когось лякає, проте це чесно", - розповів зірка в інтерв'ю Marie Claire.

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

Тим не менш, виконавець поділився, про яку другу половинку він мріє. Зокрема, EL Кравчук наголосив на чесності, повазі та турботливості у стосунках. І додав, що досягне бажаного.

"Одні з головних якостей у стосунках — це чесність та повага. Без цих двох факторів кохання неможливе, воно довго не витримає. Звичайно, я за акуратність у побуті, підтримку, турботу, готовність вислухати, дати пораду і прийняти пораду. На жаль, в житті не все так просто, як у тексті, і на розуміння якостей йдуть роки, однак я кохав, і впевнений, ще кохатиму і далі", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва зізналася, чи перебуває з кимось у стосунках після розлучення з Меладзе.

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