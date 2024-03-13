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Відомий український співак серйозно захворів та назвав свій діагноз

Відомий український співак серйозно захворів та назвав свій діагноз

Відомий український співак серйозно захворів та назвав свій діагноз

Фагот / Фото: instagram.com/fahot

Нині Фагот лікується у військовому госпіталі.

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, він же Фагот, поділився, що захворів.

Про це музикант повідомив у своєму Instagram. Виконавець зізнався, що страждає на катаральну ангіну з рінофарингітом.

Нині Фагот лікується у військовому госпіталі. Виконавець поділився, що поруч із побратимами почувається набагато краще. Артист налаштовуваний скоріше одужати та повернутися до справ – допомагати скоріше вигнати окупантів з українських земель.

Фагот / © instagram.com/fahot
Фагот / Фото: instagram.com/fahot

"Такий вигляд має обличчя катаральноі ангіни з рінофарингітом. Але коли тебе обстежують у військовому шпиталі і ти дивишся навколо та обіймаєш живих, хоч в не зовсім здорових побратимів, ти усвідомлюєш, що ти геть здоровий. Треба просто трошки почистити та налагодити свою зброю і далі в бій, бо Ненька кличе", - поділився артист.

Фагот / © instagram.com/fahot
Фагот / Фото: instagram.com/fahot

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко скаржилася, що захворіла, ймовірно, на грип. Згодом артистка вийшла на зв'язок та повідомила, що опинилася в лікарні під крапельницею.

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