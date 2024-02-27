Відомий український співак шокував голосом, як у Олега Винника, і спантеличив Мережу

Український співак Андрій Кравченко випустив кліп до нової композиції під назвою "Мадонна" і здивував голосом-копією артиста Олега Винника.

Так, у пісні Кравченко оспівує красу та любов до української жінки, адже, за його словами, лише вона вміє "самовіддано любити, обігрівати, вірити, підтримувати".

До слова, головною героїнею кліпу стала дружина ведучого Григорія Решетніка, Христина, яка постає в образі Мадонни. Окрім неї, у кадрі позує танцівниця Ілона Гвоздьова та ескдружина Узелкова Марина Боржемська. Ще деякі жінки з українського шоубізу з'являються на надрукованих портретах позаду співака.

Втім, увагу юзерів Мережі привернула саме тематика, манера та голос Андрія Кравченка, адже вони вбачають у них неабияку схожість з іншим співаком, Олегом Винником, який наразі проживає у Німеччині.

Перша думка: "Винник повернувся?"

Схожий на Винника голосом і манерою! Христино, ваша усмішка це щось неймовірне

Тепер всі вовчиці Винника тут?

Таке враження, що Винника копіює

Це що Винник в новому амплуа?

Нагадаємо, раніше у копіюванні образу Олега Винника звинувачували Генадія Вітера. Подейкували, що саме він приховувався під іменем артиста DISCOMAN і виступав зі схожим репертуаром пісень. Так, він вже дав відповідь на такі закиди.

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