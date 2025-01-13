Відомий український співак шокував, що його побили, і показав серйозні травми на голові

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, шокував, що його побили.

Про це він повідомив у своєму Instagram. Артист опублікував декілька кадрів у сторіз. На одному з них Wellboy продемонстрував травми на голові.

Wellboy побили / Фото: instagram.com/a.wellboy

Травми виявилися серйозними, що співакові довелося звернутися за допомогою до лікарів. Медики зафіксували побої та встановили забої м'яких тканин. Відповідну довідку Wellboy вже опублікував у своєму Instagram. Побиття, очевидно, сталося вночі. Виконавець отримав медвисновок 13 січня о другій ночі.

Wellboy побили / Фото: instagram.com/a.wellboy

Що саме сталося та подробиці, Wellboy поки що не пояснює. Один із кадрів виконавець підписав, як "за дівчат потрібно боротися". Далі заявив, що його побили "люди в мілітарі формі", і в нього є відповідне відео.

Wellboy побили / Фото: instagram.com/a.wellboy

До слова, бійка була серйозною. В Instagram Wellboy також опублікував фото та відео з візиту поліції.

Wellboy побили / Фото: instagram.com/a.wellboy

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