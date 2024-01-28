Відомий український співак шокував виконанням хітів росіян-путіністів у Болгарії

Український співак Олег Кензов, відомий за хітом "Обстановка по кайфу", вирізнився концертом у Болгарії.

24 січня артист взяв участь в "українській вечірці", яка відбувалася у місті Варна. Щоправда, репертуар Кензова був геть не українським. Так, незрозуміло з яких причин артист під час свого виступу взявся співати пісні російських виконавців. Зокрема, з вуст Кензова на "українські вечірці" у Болгарії пролунав трек Олександра Сєрова "Я люблю тебя до слез". Також Кензов не цурався співати свої треки російською "Кольца дыма", "В заведение заходим" та інші.

Олег Кензов

Та згодом Кензов згадав, що він все ж на "українській вечірці" і вигадав заспівати чужі українські композиції. А саме гурту "Океан Ельзи" "Я не здамся без бою" та Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори". Чи має Кензов права на те, аби виконувати ці композиції у публічному просторі – невідомо.

Відомий український співак спантеличив виконанням хітів російською у Болгарії

Зазначимо, що Олег Кензов виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і перебуває десь в Європі. Свою сторінку в Instagram він веде мовою окупанта та не бачить нічого поганого в тому, щоб пропагувати російську культуру в інших країнах. При цьому Кензов продовжує себе позиціонувати як український артист.

Нагадаємо, раніше Олега Кензова за його діяльність розніс український ведучий Слава Дьомін. Ведучий назвав артиста "чмонею" через те, що він відсиджується в Європі та продовжує співати російські пісні.

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