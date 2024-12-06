Відомий український співак шокував, як бойфренд зрадив його: "Було шість партнерів водночас"

Український співак MELOVIN вперше поділився подробицями розірвання стосунків з коханою людиною.

Зірка зізнався, що у травні цього року він розійшовся з хлопцем, з яким зустрічався протягом двох років. За словами MELOVIN, причиною такого рішення стала зрада з боку ексобранця. Ба більше, знаменитість приголомшив, що партнер зрадив його з одразу шістьома іншими чоловіками.

"Це були стосунки з хлопцем. Вони закінчилися у травні. Просто побачив, що він сидів у застосунку, а там 10 листувань з людьми. Були зустрічі й шість партнерів водночас. Мені щастить, я завжди дізнаюсь таку інформацію. Я ще той Шерлок і немає сенсу мене дурити", — заявив виконавець у програмі "Ранок у великому місті".

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Проте розкривати ім'я колишнього MELOVIN все ж відмовляється. Попри болісний розрив, співак каже, що своїми висловлюваннями точно не буде руйнувати життя іншого.

"Це була непублічна людина, але хоче бути нею. Не хочу руйнувати життя людини, як вона зруйнувала моє. Ще до кінця не оговтався, ні", — додав артист.

Нагадаємо, нещодавно співак MELOVIN неочікувано злився у поцілунку з колегою співачкою SWOIIA. Пару заскочили разом просто під час популярної музичної премії.

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