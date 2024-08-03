Відомий український співак шокував, як Кіркоров намагався схилити його 15-річного до педофілії

Український співак NIKITA LOMAKIN шокував подробицями знайомства з російським співаком Філіпом Кіркоровим.

За словами співака, їхня зустріч сталася, коли йому виповнилося 15 років 2013 року. Це трапилося під час шоу "Х-Фактор". Тоді путініст пообіцяв Микиті блискучу кар'єру, але за умови зустрічі в Ялті на його концерті. І нічого не підозрюючи, юний виконавець почав готуватися до поїздки й розповів про це викладачці з вокалу. Однак, директорка навчального закладу одразу застерегла підлітка про наміри путініста й навела яскравий приклад.

"Моя психіка не була до такого готова, повірте. Я взагалі не знав, що таке взагалі існує. Вона мені каже: "Микито, ти що, Кіркоров же гей і педофіл". І я їй кажу, мовляв, бути такого не може, це фейк. А вона каже: "Ні, не фейк. Не буду говорити кого, але кілька років тому одного хлопчика забирали обкачаним якоюсь фігнею в халаті з його (Філіпа Кіркорова – прим. ред.) готелю. Ледве встигли". І я такий думаю, що робити", - поділився співак у фотоблогу.

Микита Ломакін / Фото: instagram.com/nikitalomakinofficial

Згодом з цією ж директоркою Ломакін усе ж приїхав до Ялти, але на конкурс "Нова хвиля", де одіозний росіянин також був присутній. За словами українського артиста, тоді він зустрівся з командою Кіркорова й одразу зрозумів усі попередні застереження.

"Я кажу: "Як таке може бути?". І чому всі роблять вигляд, що це якісь нормальні речі, які потрібно якось делікатно обходити. І тут ось цей Навальський (директор Кіркорова – прим. ред.) каже: "Все, заспокойся, ще одне слово, я тобі на обличчя сяду. Підемо зараз разом до нього в гримерку, скажеш просто, що друзі з тобою на концерт підуть разом і на переговори потім разом. Усе буде добре, не парся. Разом прийдете, разом підете", - процитував Микита.

Дізнавшись про такий задум, путініст одразу заперечив присутність будь-кого ще, окрім Ломакіна:

"Нікіто, вибач, але твої друзі не зможуть піти з нами на зустріч. Це наша зустріч один на один". У цей момент, коли я читаю це повідомлення, відкладаю телефон і просто починаю плакати", - зізнається знаменитість.

Микита Ломакін / Фото: instagram.com/nikitalomakinofficial

Втім, після незгоди з боку українця, директор Кіркорова запропонував Микиті взяти з собою маму та прийти до росіянина в готельний номер. Так і сталося, тому під час їхньої зустрічі не було жодних домагань. Але все ж через деякий час збочений росіянин перетелефонував Микиті з пропозицією продовжувати робити з нього справжню зірку за особливих умов. На цьому їхнє спілкування назавжди обірвалося.

"Він (Кіркоров – прим. ред.) каже: "Гаразд, ближче до справи, ти дуже талановитий хлопець, звісно, але знай, що шлях артиста дуже складний і самостійно його, у твоєму випадку, не пройти. Щойно ти зіткнешся з якоюсь складністю, знай, що в тебе завжди є важка артилерія. Ну, ти розумієш про що я. Тому, телефонуй". І кинув слухавку", - додав український виконавець.

Нагадаємо, нещодавно співачка Марія Бурмака розповіла про напад маніяка й як йому дала відсіч.

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