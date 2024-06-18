Відомий український співак шокував, як ледь не загинув у Сирії від обстрілу: "Був весь у крові"

Український співак EL Кравчук шокував, як ледь не загинув у Сирії від обстрілу.

У своєму Instagram артист розповів, що йому ще в дитинстві довелося дізнатися, що таке війна. Зокрема, батько виконавця – військовий. Він мав відрядження в Сирії, тож маленький Кравчук разом із мамою вирушав разом із ним. В середині 1980-х років співак у місті Алеппо потрапив під обстріл, коли йшов до школи. Артиста тоді врятувала мама, яка прикрила його собою та відтягла до дерев, де вони змогли заховатися від ворожих куль.

EL Кравчук у дитинстві / Фото: instagram.com/el.kravchuk

"Це було у місті Алеппо в Сирії, приблизно 1984 року. Одного разу мама вирішила провести мене до школи, саме тоді з'явилися снайпери на дахах. Почався автоматний обстріл. Мама закрила мене собою, лягла на землю і стала повзти до дерева персика, що росло на вулиці. Ми сховалися під цим деревом, я був весь у крові через подряпини від асфальту, але ми були живі. Ми навіть усміхалися, сидячи під персиком. Цей момент я ніколи не забуду", - пригадав артист.

Коли родина співака виїхала з Сирії, він вірив, що більше ніколи йому не доведеться на власні очі бачити, що таке війна. Утім, EL Кравчук був шокований, як у 21 столітті Росія вторглася до України. За словами співака, особливо прикро, коли дітям доводиться жити в умовах війни, в яких забирають дитинство.

EL Кравчук у дитинстві / Фото: instagram.com/el.kravchuk

"Коли почалася АТО і я дізнався про бомбардування Попасної та те, як там виживають діти, це стало для мене випробуванням. Я пам'ятаю себе школярем під обстрілами, у бомбосховищах. І, звичайно, блекаути, які були й в Алеппо, коли вимикали світло. Усі ці труднощі війни, які я відчував 30 років тому, відчуваю і сьогодні вже дорослою людиною. Я ніколи не думав, що ці два стародавні міста Київ та Алеппо, обидва з тисячолітньою історією будуть так обстрілюватися та руйнуватися у 21 столітті", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук різко висловився про співака Олега Винника. Також виконавець розкритикував творчість свого колеги за сценою.

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