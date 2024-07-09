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Відомий український співак шокував, як неочікувано став батьком для дитини росіянки від коханця

Відомий український співак шокував, як неочікувано став батьком для дитини росіянки від коханця

Фагот / Фото: instagram.com/tnmkongo

У Фагота була названа донька, яка проживає в РФ.

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, він же Фагот, несподівано заявив про названу доньку, яка проживає з його ексдружиною в Росії.

Так, артист зізнався, що вперше одружився у 22-річному віці. Тоді його дружиною стала росіянка. Їхній шлюб протривав вісім років. Проте на межі їхнього розлучення вона завагітніла від іншого чоловіка й попросила дозволу Олега дати її новонародженій доньці його прізвище й по-батькові, щоб, мовляв, не було соромно перед батьками. Артист свого часу погодився, але зараз розуміє, що вже тоді це було яскравим прикладом всієї сутності росіян і їхньої вродженої схильності до брехні.

"Це дуже смішна історія. Але це ж не моя донька. Це була їй (колишній дружині – прим. ред.) підтримка. Зараз уже аналізую це все з точки зору наших геополітичних розкладів і війни і розумію, що вона нагуляла десь там дитину і зрозуміла, що їй простіше зі мною домовитися, щоб я на себе роль г*нд*на взяв перед її родиною, ніж їй самій перед сім'єю розкрити правду. Напевно, у росіян брехня та всі ці цинічні розклади – воно в крові. Вони по-іншому не вміють", - розповів Фагот в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Фагот / © instagram.com/fahot
Фагот / Фото: instagram.com/fahot

Як зізнається співак, його прізвище дівчинка проносила рік чи два, як і протривали їхні близькі стосунки. Потім ексдружина Фагота знайшла іншого чоловіка, який удочерив дитину й дав їй нове прізвище. Тож, відтоді вони не бачаться з Софією.

"Софія Олегівна Михайлюта. Вона попросила записати її на мене. Я кажу: "Добре, щоб тебе твоя родина не з'їла з потрохами, я зроблю". Може, це і неправильно, але, скажімо так, це був мій останній реверанс при розставанні. Потім вона знайшла чоловіка, який сказав, що хоче вдочерити Софійку. До цього ми бачилися й дуже ніжно до неї ставився рік чи два…", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Фагот зізнався, скільки заробляє та куди витрачає гроші під час війни.

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