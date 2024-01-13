Відомий український співак шокував, як опинився у торговому центрі, в якому розпочалася пожежа

Вадим Олійник розповів про евакуацію з ТРЦ, де він перебував у спортзалі.

Український співак Вадим Олійник приголомшив, як у ТЦ, де він займався у спортзалі, просто під час занять розпочалася пожежа.

Сьогодні, 13 січня, артист приїхав до спортзалу в київському ТЦ. Під час тренування до нього підійшов тренер і повідомив, що сталося займання будівлі. Він попросив Олійника терміново покинути спортзал. За словами Вадима, він спочатку не повірив, але одразу вийшов на вулицю й залишився неушкодженим.

Вадим Олійник став свідком пожежі / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Вадим Олійник став свідком пожежі / Фото: instagram.com/oleynikvadim

"Сьогодні дуже щасливий день. Я приїхав потренуватися в спортзал. Займаюся, і до мене підходить тренер і каже: "Слухайте, я перепрошую, але тут торговий центр горить". Я кажу: "Що? В сенсі горить?" Він каже: "Так, виходьте, будь ласка, тому що зараз як би полум'я може дістатися до спортивного залу". Треш", - розповів знаменитість у своєму фотоблогу.

Також зірка показав, як вже на місце прибувають екстрені служби порятунку. Зокрема, пожежники й медики. До слова, було евакуйовано близько 200 людей.

Вадим Олійник став свідком пожежі / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Вадим Олійник став свідком пожежі / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Вадим Олійник став свідком пожежі / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Зазначимо, сьогодні, 13 січня, у ТЦ "Космополіт" у Солом'янському районі Києва виникла пожежа, яку успішно загасили. Як повідомив мер столиці, займання трапилося поблизу дитячої кімнати на четвертому поверсі. Наразі відомо про одного постраждалого.

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