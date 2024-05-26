Відомий український співак шокував, як ТЦК забрав його колегу просто на дорозі: "Страшна ситуація"

Учасник "Голосу країни-11" Нікіта Леонтьєв, більш відомий як Enleo, розповів про зустріч з ТЦК.

За словами виконавця, працівники ТЦК зупинили машину з його командою під час музичного туру. Enleo розповів, що у них перевірили документи на блокпосту й все мало бути добре. Втім, Нікіта аж ніяк не очікував, що після цього його звукорежисер зникне у невідомому напрямку. Як зізнається зірка, разом з рештою команди вони оперативно поїхали вслід за працівниками ТЦК. Все ж їм вдалося з'ясувати питання і забрати члена команди.

Enleo. Фото: Instagram Enleo

"Ми їхали в тур, перший концерт в Чернівцях. Ми заїжджаємо в Чернівецьку область і зупиняють машину, кажуть виходити. Ми виходимо, перевіряють наші документи й ми думаємо, що зараз поїдемо далі, бо це просто блокпост. А тут забирають нашого звукорежисера, ведуть в машину, саджають і кудись відвозять. А ми кажемо: "Стоп, це викрадення людини. Куди вони поїхали?". Нам поліцейський пояснив, що їдемо 60 км звідси біля кордону з Молдовою. Ми поїхали за ним. І була дуже страшна ситуація. Ми забрали нашого звукорежисера", - розповів артист у коментарі "Так ТВ".

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