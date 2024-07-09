Відомий український співак шокував, як йому погрожували "кадировці": "Знають, де я перебуваю"

Відомий український співак Міша Крупін шокував, як йому погрожували "кадировці".

Погрози на адресу артиста почали сипатися через пісню. На початку повномасштабної війни Крупін випустив трек "Дон", де висміяв загарбників, а особливо дісталося скандальному лідерові Чечні Рамзану Кадирову. "Кадировці" це не оцінили та почали писати погрози співаку. Ба більше, вони навіть знали, де музикант перебуває та якою автівкою користується.

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

"Треба було написати пісню для підняття бойового духу наших воїнів. Я написав, вийшли образливі пісні в бік окупантів. З-за "поребрика" почали ображатися і навіть погрожувати. Пісня "Дон" викликала бурю обурення у кадировців, вони почали писати у коментарях і позначати своїх "авторитетів", щоб ті звернули увагу. Що цікаво, з погроз було зрозуміло, що вони знають, де я перебуваю і яка в мене автівка", - розповів музикант в інтерв'ю для Telegraf.

Міша Крупін говорить, що в Україні почувається в безпеці та не боїться погроз "кадировців". А от за кордон артистові не надто хочеться виїжджати, адже там може всяке статися.

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

"В Україні я в безпеці, а от за кордоном — велике питання. Розумію, що там я можу зіткнутися із різними ворожими елементами. Тому не люблю виїжджати з країни. Їздив двічі — не сподобалося, дуже хочеться додому", - поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно ексучасник шоубалету Вєрки Сердючки розповів про погрози від окупантів. З ними стикнулася бабуся співака Дмитра Волканова, яка проживає в окупованому Бердянську.

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