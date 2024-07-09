Відомий український співак шокував, як йому погрожували "кадировці": "Знають, де я перебуваю"

Загарбників образила пісня музиканта, в якій він висміяв їх, а особливо дісталося скандальному лідеру Чечні.
Відомий український співак Міша Крупін шокував, як йому погрожували "кадировці".
Погрози на адресу артиста почали сипатися через пісню. На початку повномасштабної війни Крупін випустив трек "Дон", де висміяв загарбників, а особливо дісталося скандальному лідерові Чечні Рамзану Кадирову. "Кадировці" це не оцінили та почали писати погрози співаку. Ба більше, вони навіть знали, де музикант перебуває та якою автівкою користується.
"Треба було написати пісню для підняття бойового духу наших воїнів. Я написав, вийшли образливі пісні в бік окупантів. З-за "поребрика" почали ображатися і навіть погрожувати. Пісня "Дон" викликала бурю обурення у кадировців, вони почали писати у коментарях і позначати своїх "авторитетів", щоб ті звернули увагу. Що цікаво, з погроз було зрозуміло, що вони знають, де я перебуваю і яка в мене автівка", - розповів музикант в інтерв'ю для Telegraf.
Міша Крупін говорить, що в Україні почувається в безпеці та не боїться погроз "кадировців". А от за кордон артистові не надто хочеться виїжджати, адже там може всяке статися.
"В Україні я в безпеці, а от за кордоном — велике питання. Розумію, що там я можу зіткнутися із різними ворожими елементами. Тому не люблю виїжджати з країни. Їздив двічі — не сподобалося, дуже хочеться додому", - поділився артист.
Нагадаємо, нещодавно ексучасник шоубалету Вєрки Сердючки розповів про погрози від окупантів. З ними стикнулася бабуся співака Дмитра Волканова, яка проживає в окупованому Бердянську.
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