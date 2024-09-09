Відомий український співак таємно одружився і розсекретив, яким було його весілля

Український співак Позитив, він же Олексій Завгородній, підтвердив, що одружився з танцівницею Юлією Сахневич.

Церемонія була таємною. Понад рік артист приховував цю новину. Як говорить Позитив, вони з Юлією не афішували їхні стосунки, тому й не квапилися розсекречувати одруження. Від гучного святкування закохані відмовилися. Замість пишного весілля парочка влаштувала скромну вечірку з нагоди одруження, куди запросила найближчих друзів та рідних.

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"У шлюбі офіційно перебуваємо понад рік. Ми розписалися, коли зрозуміли, що так треба. Просто не розголошували це. У нашої пари цікава історія: усе почалося з того, що Юля була моєю дівчиною, а про це ніхто не знав. А потім я вже думаю: "Ну, якщо ще й одружимося і збережемо це в таємниці — буде вау". Ми не робили весілля, просто красиво розписалися, потім у нас була вечеря з рідними. Я не думаю, що зараз той час, щоб влаштовувати гучні святкування", — розсекретив Завгородній під час знімань шоу "єПитання".

Позитив також поділився, що нині вони з коханою насолоджуються одне одним та кожну вільну хвилину проводять разом. Артист говорить, що неабияк кохає Юлію Сахневич, тож, поки у нього немає навантаження, він намагається бути поруч з дружиною.

Позитив з дружиною Юлією Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Зараз ми проводимо разом увесь вільний час, і це дуже радує. Коли є така можливість, максимально насолоджуємося одне одним. У мене як у сольного артиста тільки все починається – росте кількість концертів, заповнюється графік. Тому я намагаюся, якщо не перебуваю в студії, бути вдома з дружиною", — додав артист.

Зазначимо, стосунки Позитива та Юлії Сахневич розпочалися три роки тому. Тривалий час вони тримали їх у таємниці. У квітні цього року співак офіційно підтвердив роман, а вже в липні вперше натякав на одруження. Врешті, пара таки дійсно уклала шлюб.

Позитив побрався із Юлею Сахневич? Макс Леонов інтригує! КOLA поділилась особистим – ЖВЛ представляє

Читайте також: