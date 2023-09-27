Відомий український співак у масці свині на церемонії в Києві висміяв урядовців, що крадуть гроші для ЗСУ

Український співак MELOVIN вирізнився на музичній церемонії "Музвар", яка минула 26 вересня у Жовтневому палаці.

Так, на захід музикант прийшов у незвичному для себе, втім доволі провокаційному образі. Перед присутніми виконавець постав у масці свині, з накладним величезним животом та в костюмі. При цьому у руках MELOVIN тримав табличку з написом: "Дайте гроші на ЗСУ, не вистачає на віллу".

MELOVIN у масці свині потролив урядовців / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN у масці свині потролив урядовців / Фото: instagram.com/melovin_official

Таким чином артист привернув увагу до недобросовісних урядовців, які примудряються під час повномасштабної війни привласнювати гроші, спрямовані на допомогу українській армії:

"Ніколи не міг подумати, що для того, щоб висловити свою громадянську позицію, мені доведеться втілитись у повсякденний образ тих, хто зараз розкрадає державу та повинен нести пряму відповідальність за смерті наших захисників на фронті та у тилових містах. Ваші набиті кишені = відібрані життя військових на фронті!" – прокоментував MELOVIN.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Шанувальники виконавця підтримали його і подякували за те, що навіть на світському заході він не забуває про те, що в Україні війна і скористався нагодою привернути увагу до важливої і болючої наразі теми.

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