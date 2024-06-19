Відомий український співак у Німеччині виступить на одній сцені з росіянами, які підтримують війну

Український співак Олег Кензов зібрався виступати на одній сцені з росіянами, які підтримують політику Путіна та війну в Україні.

Захід, який охарактеризували як "russian edition", має відбутися 22 червня в німецькому місті Білефельд. Звичайно, на сцені виступить чимало росіян, серед яких колишній одесит Джиган, який мовчить про війну, отримав російський паспорт та навіть на так званих "виборах" в РФ агітував голосувати за Путіна.

Афіша концерту, де разом із путіністами виступатиме Олег Кензов

Більше здивувало те, що разом із Джиганом на афіші красувався український співак Олег Кензов. Вочевидь, для артиста гроші не пахнуть. Тож, він не цурається працювати з палкими путіністами та виступати з ними на одній сцені, навіть попри те, що вони підтримують війну в його рідній країні.

Афіша концерту, де разом із путіністами виступатиме Олег Кензов

Зазначимо, Олег Кензов не вперше потрапляє в гучні скандали, пов'язані з його позицією щодо війни в Україні. Спочатку він захоплювався колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та навіть присвячував йому пісні. Однак згодом Кензов засвітився за кордоном, де співав композиції росіян. У травні виконавець вже виступав у Німеччині. Тоді він розважав росіян разом з російськими артистами-путіністами.

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