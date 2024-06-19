Відомий український співак у Німеччині виступить на одній сцені з росіянами, які підтримують війну

Виконавець не цурається працювати з путіністами.
Український співак Олег Кензов зібрався виступати на одній сцені з росіянами, які підтримують політику Путіна та війну в Україні.
Захід, який охарактеризували як "russian edition", має відбутися 22 червня в німецькому місті Білефельд. Звичайно, на сцені виступить чимало росіян, серед яких колишній одесит Джиган, який мовчить про війну, отримав російський паспорт та навіть на так званих "виборах" в РФ агітував голосувати за Путіна.
Більше здивувало те, що разом із Джиганом на афіші красувався український співак Олег Кензов. Вочевидь, для артиста гроші не пахнуть. Тож, він не цурається працювати з палкими путіністами та виступати з ними на одній сцені, навіть попри те, що вони підтримують війну в його рідній країні.
Зазначимо, Олег Кензов не вперше потрапляє в гучні скандали, пов'язані з його позицією щодо війни в Україні. Спочатку він захоплювався колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та навіть присвячував йому пісні. Однак згодом Кензов засвітився за кордоном, де співав композиції росіян. У травні виконавець вже виступав у Німеччині. Тоді він розважав росіян разом з російськими артистами-путіністами.
Читайте також: