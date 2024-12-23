Відомий український співак уперше розкрив свої стосунки: "Кажуть, зі мною складно"

Український співак Discoman, якого порівнюють з Олегом Винником, вперше розкрив подробиці свого роману.

Як виявилося, співак вже понад рік перебуває у стосунках з коханою людиною. Він не став розповідати, хто саме став обраницею, але запевнив, що між ними панує взаєморозуміння.

"Стосунки насправді вже довго тримаються – вже півтора року. Ідилія", - розповів співак в інтерв'ю "Люкс ФМ".

DISCOMAN

Утім, Discoman каже, що ця ідилія інколи руйнується. Зокрема, він пояснив, що в житті та на сцені – дві різні людини. Так, поза камерами зірка любить усамітнюватися та займатися домашніми справами. Водночас додає, що свої корективи також вносить напружений робочий графік.

"Попри те, що Discoman – клоун, з яким завжди весело… Інколи мені кажуть, що зі мною складно. Людина, яка на сцені робить із себе "мавпу" та шоу, в житті, насправді, зовсім інша. Я простий, спокійний, я не "тусовочний". Я люблю посидіти вдома, подивитися серіал, люблю готувати – це такий великий плюс. Але ж є якісь професійні моменти, коли ти дуже багато працюєш і тебе немає поруч. А коли стосунки на такому початковому етапі, то треба більше приділяти увагу", - зізнався артист.

Нагадаємо. нещодавно зірка "Памфіра" Іван Шаран також уперше зізнався про серйозні стосунки та розкрив ім'я колеги, з якою крутить роман.

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