Відомий український співак уперше розповів про колишню та її трагічну загибель: "Хотів родину"

Відомий український співак EL Кравчук розповів про болісний розрив з колишньою коханою.

Так, 47-річна зірка поділився, що його тривалий роман закінчився у 2000-х роках. Виконавець привідкрив таємницю й зазначив, що колишня дівчина працювала в Берліні й разом з ним навіть планувала вагітність. Однак, на жаль, цього так і не трапилося, тому пара прийняла рішення розірвати стосунки. А вже через деякий час співак від спільних друзів дізнався, що її вбили.

"Це було всередині 2000-х років. Мої друзі знали, як я все це складно переживав. Свого часу я дуже захотів створити родину з дитиною. Я почав над цим працювати. Дівчина, з якою ми це все робили, була пластичним хірургом із Берліну, була цікавою людиною. Але, на жаль, відбулося так, що вона потрапила в дуже складну ситуацію і її вбили. Наші подруги з Києва мені про все це розповіли. Тоді ми вже не були в стосунках. Ми якраз в той момент закінчили все на Ібіці. Ми вирішили, що якщо не виходить дитина, то далі стосунки складно будувати", - розповів EL Кравчук в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

EL Кравчук

Через великий проміжок часу артист каже, що вже оговтався та не припиняє мріяти про повноцінну родину з дітьми.

"Я чекаю (нових стосунків – прим. ред.). Я вірю в те, що закохатися людина повинна природнім чином. Неможливо грати в кохання, неможливо брехати. Якщо хочеш закохатися – відкривай серце", - зізнався співак.

Нагадаємо, нещодавно 47-річний EL Кравчук розповів про спільне проживання з мамою й назвав причини такого рішення.

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