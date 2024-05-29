Відомий український співак в Іспанії врятував життя чоловіка із Харкова: "Крові було багато"

Популярний співак Юлік в Іспанії врятував життя українця із Харкова, який міг загинути в морі.

У своєму Instagram артист поділився, що в перерві між концертами прогулювався пляжем та випадково побачив, що допомоги потребує людина. Згодом виявилося, що це був українець Дмитро, який є священнослужителем із Харкова.

Співак Юлік допоміг українцеві за кордоном / Фото: instagram.com/julikofficial

Виявилося, що літній чоловік, який страждав від варикозу, пошкодив вени та вже не мав сили вибратись із моря. Юлік допоміг українцеві і покликав на допомогу місцевих поліцейських, які викликали швидку допомогу.

Співак Юлік допоміг українцеві за кордоном / Фото: instagram.com/julikofficial

"Сьогодні (29 травня – прим. ред.) врятував людину, яка ледь не втопилась. Добре, що в закордонних благодійних турах вивчив трохи іспанської мови", - поділився музикант.

Співак Юлік допоміг українцеві за кордоном / Фото: instagram.com/julikofficial

Врешті, чоловікові надали першу медичну допомогу і з ним все добре, щоправда, поранення виявилося серйозним і він втратив чимало крові: "Крові було багато…".

Співак Юлік допоміг українцеві за кордоном / Фото: instagram.com/julikofficial

Нагадаємо, нещодавно співак Юлік вперше за тривалий час показав свого сина. Також музикант похизувався спортивними досягненнями 8-річного хлопчика.

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