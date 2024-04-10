Відомий український співак віддав 6-річного сина до першого класу в Японії

Навчальний рік у країні починається з квітня.

Лідер гурту "Без обмежень", український співак Сергій Танчинець поділився радісною новиною.

У своєму Instagram артист розповів, що його 6-річний син пішов до першого класу. Лук'ян від квітня навчається в одній зі шкіл в Японії. До слова, в країні навчальний рік починається саме навесні.

Син Сергія Танчинця / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Музикант поділився, що йому неабияк незвично. Зокрема, Лук'ян здається ще таким маленьким, але вже навчається у першому класі. До речі, Танчинець також показав, як син вперше прямував до школи.

"Мойозиво" пішов "гризти граніт науки". Перший день школи. Перший клас!" – поділився музикант.

Син Сергія Танчинця / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

До першого класу Лук'яна відвела мама, а самому Сергієві Танчинцю не вдалося це зробити, адже хлопчик пішов до школи в Японії. Музикант же ж від початку війни виїздить за кордон лише під час благодійних концертів.

Нагадаємо, раніше Сергій Танчинець розповідав, що його 15-річна донька Анастасія теж спочатку навчалася в одній із шкіл Японії. Утім, у дівчинки виникали неабиякі складнощі. Тож, Настя повернулася до української школи та навчається дистанційно.

Читайте також: