Відомий український співак відмовив лідеру Kalush Orchestra у продюсуванні і пояснив чому

Відомий український співак Brykulets розповів, як лідер Kalush Orchestra Олег Псюк пропонував стати його продюсером, але він був вимушений відмовити.

Brykulets наразі набирає популярності. Артист випустив успішні дуетні треки та самостійні пісні, що принесло йому впізнаваність. Зокрема, про Brykulets дізнався Олег Псюк, який запропонував йому стати його продюсером.

"Приїхав чувачок з Миргорода, випустив чотири пісні, і в цей же день, у день релізу, йому пише "рожева панамка" і каже: "Давай зідзвонимося", – розповів Brykulets в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ.

Brykulets

Молодий артист спочатку й погодився на пропозицію, однак згодом був вимушений відмовитися. Як зізнається Brykulets, він детально ознайомився з робочим контрактом, з умовами якого був не згоден: "Ти одразу кажеш "так", а потім минає година-дві, і ти починаєш читати (контракт – прим. ред.) і думаєш, нащо воно мені треба".

Наразі Brykulets досі відмовляє продюсерам та не квапиться шукати собі наставника. Натомість артист просуває свою творчість самостійно, хоча ще декілька років тому мріяв зовсім про іншу професію.

Brykulets

"Я поїхав до Чехії на заробітки, шліфувати вікна, двері, щоб заробити гроші на криптовалюту. Заробив, але недостатньо, я збирався ще їхати, але почалося повномасштабне (вторгнення – прим. ред.)", – зізнався артист.

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