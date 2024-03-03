Відомий український співак відповів на закиди, що він копіює Олега Винника

Український співак Андрій Кравченко відповів на часті дорікання юзерів в Мережі, що його зовнішність і творчість є копією артиста Олега Винника.

Так, зірка після надокучливих звинувачень зізнався, що нічого не робив зі своєю зовнішністю та співає вже понад 15 років. Тому це просто збіг обставин без цілеспрямованого копіювання чужого образу.

"Я розумію чому це саме так. Тому що схожі тембри, народні більше голоси. Чи хтось когось копіював? То це ні, тому що я вже співаю 15 років. Просто настав мій зірковий час. І очі, і зуби, у мене такі, як є, і були завжди. Нічого не робив і не підробляв. Все оригінальне", - розповів Андрій у програмі "Міністерство прем'єр".

Андрій Кравченко

Натомість співак зізнався, що за його успіхом стоїть величезне бажання і праця.

"Я не очікував слави чи грошей. Все прийшло саме по собі. Просто настав той момент. Я сам почав писати пісні. Було величезне бажання", - додав знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Кравченко опублікував ролик з дружиною Григорія Решетніка та вкотре нагадав шанувальникам про образ Олега Винника.

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