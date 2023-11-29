Відомий український співак відреагував на закиди ексдружини, що він "зажав" велосипед і ноут

Фронтмен відомого українського гурту "Скай" Олег Собчук вперше відреагував на закиди ексдружини Марії, що він жадібний.

Так, на сторінці у Facebook Собчук підтвердив, що справді у травні цього року розлучився з дружиною після 20 років шлюбу. Також він додав, що вони розійшлися ще до початку повномасштабної війни.

Олег Собчук з ексдружиною та дітьми / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Музикант зазначив, що вдаватися у подробиці причини їхнього розлучення, а також шлюборозлучного процесу – не буде. За словами Собчука, зі спільними дітьми від ексшлюбу він залишився у чудових стосунках і "умови відповідних договорів" виконує:

"Я не прихильник виносити на загал особисте, але все ж маю повідомити. Ми з моєю вже колишньою дружиною Марією Собчук розбіглись ще до війни, а від травня цього року ми офіційно розлучені. Надто в подробиці вдаватись не буду і, якщо чесно, не хочу (сподіваюсь, ви розумієте). Все ок. З дітьми все добре. Умови відповідних договорів виконую. Життя продовжується", - написав Собчук.

Олег Собчук / Фото: facebook.com/oleg.sobchuk

Як відомо, днями вже ексдружина Олега Собчука Марія приголомшила, що вони з чоловіком розійшлися після 20 років шлюбу. Вона також оприлюднила приголомшливу переписку з колишнім, де він їй погрожує. Також Марія Собчук звинуватила співака в аб'юзі, і в тому, що він жадібний і забрав навіть велосипед і ноутбук, які їй купував.

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