Відомий український співак відреагував на звинувачення у домашньому насиллі: "Швидко розкрилося"

Парфенюк розкрив правду про розлучення з Сімбочкою.
Український співак Ілля Парфенюк, він же Parfeniuk, розставив усі крапки над "і" у розставанні з блогеркою Сімбочкою.
Так, пара оголосила про розрив ще на початку листопада після майже дворічних стосунків і народження доньки. Причину такого рішення пара вирішила залишити між собою. Публічно вони лише натякнули, що таким чином збережуть ментальне здоров’я один одного.
Тож певний період у Мережі ширилися чутки про аб'юз у родині. Мовляв, виконавець міг докладати фізичної сили під час роз'яснення стосунків з колишньою нареченою. Проте нещодавно Ілля у програмі "Люкс ФМ" заявив, що такого ніколи не траплялося. І додав, що це була вигадка сторонніх людей виключно з метою збільшення трафіку на їхні персональні канали в соцмережах.
"Я не знаю, де ви цього начиталися. Це дуже непрофесійно заходити в коментарі кудись і читати. Це не могли казати люди з мого близького оточення, бо в моєму оточенні немає таких людей, які будуть розказувати неправду. А те, що це писали в TikTok для перегону трафіку в Telegram, так як було дуже багато смс, то це правда. І дуже швидко розкрилося, що це просто якісь повідомлення, що розганяються у Мережі", - запевнив артист.
Нагадаємо, нещодавно актор військовий Девізоров різко висловився про свою колишню дружину Світлану Гордієнко, яка народила від іншого.
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