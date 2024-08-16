Відомий український співак відверто розповів про боротьбу з алкоголізмом: "Ридав, мені було погано"

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич відверто розповів, як боровся депресією та алкоголізмом, який виник у нього на тлі розладу.

Для виконавця останні роки видалися нелегкими. Артист говорить, що завжди був життєрадісним, веселим та бадьорим. Спочатку ковід вплинув на емоційний стан Галича, а потім війна. 2022 року виконавець вступив до лав ЗСУ і взяв на себе відповідальність захищати країну. В артиста на тлі стресу почала виникати тривожність, яку він запивав алкоголем.

"2022 року безтурботний хлопчик перетворився на чоловіка за два дні. Я взяв на себе відповідальність і вирішив, що мій обов'язок - захищати країну. Я почав відчувати депресивні синдроми, лишаючись на одинці, запиваючи це все алкоголем. Мені здавалося, коли з'являється тривожність, то треба випити і тоді одразу попустить", - відверто розповів виконавець на YouTube-каналі "RAMINA".

Женя Галич / Фото: скриншот з відео

Врешті, погане самопочуття Женя Галич почав запивати алкоголем. Артист говорить, що коли повертався зі служби до порожнього будинку, його рятували алкогольні коктейлі, яких було занадто багато, але для співака це вже увійшло в звичку. На сполох забила знайома Галича, яка звернула увагу, що виконавець зловживає алкоголем. Вона запропонувала артистові допомогу. Женя Галич хоч і був скептично налаштований, але погодився. Після першого терапевтичного сеансу стало зрозуміло, що у співака депресія, яку він запиває алкоголем. Тоді Галич визнав, що йому потрібна допомога.

"Ми зустрілися з однією людиною. Вона помітила, що я похмурий. Ми пішли до бару, і я в обід замовив джин-тонік і потім ще один, вона помітила, що я рано починаю. Вона наступного дня запитала, чи не хочу я поговорити. Я визнав, що мені погано, але був переконаний, якщо вип'ю, мені буде краще. Вона сказала, так це не працює. Ми зустрілися, спочатку просто говорили, вона запропонувала, щоб я прийшов до неї на сеанс. Я прийшов, скептично налаштований, вважав, що ця терапія нікому не потрібна, і на першому сеансі я ридав, мені було погано. Вона казала, що це не психотерапія, а психіатрія", - пригадав артист.

Женя Галич / Фото: скриншот з відео

Врешті, Женя Галич обстежився, знайшов лікарку. Музикантові назначили антидепресанти. Хоч спочатку артистові було неабияк тяжко, але згодом почався процес одужання. Нині Женя Галич почувається набагато краще. Артист говорить, що лікування йому дійсно допомогло.

"Я пройшов медичні тести, знайшов свою лікарку, і вона сказала, що з антидепресантами прогрес настане швидше. Я спочатку відмовився, дуже вірив, що зі всім можу впоратися. Але за місяць повернувся і попросив антидепресанти. Перші два тижні було дуже погано, особливо зранку. Моє одужання почалося з того, що я подивився у дзеркало і запитав себе, щоб гарного вдягнути. І я був здивований, адже декілька років мені було все одно", - зізнався артист.

Женя Галич / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Женя Галич розповідав, як кликав на побачення Юлію Саніну. Також артист пригадав зустріч з Христиною Соловій у клубі.

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