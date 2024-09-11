Відомий український співак відверто розповів про проблеми зі здоров'ям: "Боявся три роки"

Також виконавець зізнався, чому часом не вітається з колегами за сценою.

Український співак MELOVIN відверто розповів про свої проблеми зі здоров'ям.

Про наболіле виконавець поділився у своєму Instagram. Артист зізнався, що часом колеги ображаються на нього, що він з ними не вітається. Ба більше, деякі навіть публічно називають таку поведінку жахливою. Утім, співак зізнався, що це все через його проблеми зі здоров'ям, про які він не наважувався розповісти три роки.

"Так буває, що деякі колеги ображаються, що я з ними не вітаюсь. Жаліються про це в пресі, преса це підіймає, і всі думають, що я такий жахливий. Я вирішив про це розповісти, тому що наважився виправити цю ситуацію. Проблема, про яку я мовчав…Нарешті наважився розповісти про те, чого боявся три роки", - поділися MELOVIN.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Річ у тім, що у виконавця поганий зір. Окрім того, декілька років тому MELOVIN діагностували відшарування сітківки ока. Тривалий час співак не переймався через це та не брався за лікування. Врешті, зір лише погіршився. Тож, артист серйозно взявся за своє здоров'я і звернувся за допомогою до лікарів. Артист вже активно лікується та сподівається, що незабаром його зір покращиться.

"Я сліпе, просто сліпе, і я не бачу. Кілька років тому мені діагностували відшарування сітківки. Але я успішно забив на це. Потім зрозумів, що зір почав падати все більше і більше. Тому взявся за цю проблему, пішов до лікарів і вже на шляху до її вирішення", - зізнався артист.

Нагадаємо, нещодавно британський співак Елтон Джон поділився, що частково втратив зір. Музикант назвав причину, через яку це сталося.

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