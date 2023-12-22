Відомий український співак відверто розповів про свої гонорари та сімейний бюджет з нареченою

Також Parfeniuk зізнався, що йому зараз приносить дохід.

Український співак Parfeniuk, справжнє ім'я якого Ілля Парфенюк, який нещодавно повідомив про поповнення в родині, розповів про свої доходи на місяць.

До своєї музичної кар'єри артист був офіціантом і заробляв близько 50 тис грн щомісяця. Тепер він працює з музичними проєктами і отримує дещо більші суми. Зокрема, наразі Ілля отримує кошти зі своїх концертів і роялті. І зазначив, що його доходи складають більше двох тисяч доларів.

"Заробіток в середньому більше двох тисяч доларів. Концерти, роялті…", - розповів співак в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Parfeniuk

Також Парфенюк зізнався, як разом зі своєю нареченою ділить бюджет. Так, молоде подружжя не має чітких правил. За словами артиста, вони допомагають одне одному за потреби.

"Взагалі без різниці. Коли у мене не вистачає грошей і щоб їх не витягувати нізвідки, мені мала може допомогти. Я можу допомогти. У нас є спільний бюджет. Він спільний, але не спільний. Ну, є хлопчаче заощадження", - віджартувався Ілля.

Знаменитість також назвав, що його гонорар за концерт сягає чотирьох тисяч доларів.

Нагадаємо, нещодавно співак Parfeniuk покликав заміж блогерку Сімбочку. І розповів оригінальне освідчення у коханні.

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