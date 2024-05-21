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Відомий український співак відверто розповів про свою наркотичну та алкогольну залежності

Відомий український співак відверто розповів про свою наркотичну та алкогольну залежності

Олег Псюк / Фото: instagram.com/kalush.official

Виконавець поділився, як позбувся шкідливих звичок.

Фронтмен українського гурту Kalush Orchestra - співак Олег Псюк – відверто розповів про свою наркотичну та алкогольну залежність.

Артист чесно зізнався, що мав проблеми зі шкідливими звичками. Спочатку в житті Псюка з'явився алкоголь. Співак розповів, що почав його вживати від дитинства, а вже у підлітковому віці це було серйозною проблемою. Та згодом Олег Псюк пристрастився до наркотичних речовин.

"Перша моя ситуація, коли я напився, це мені було шість років. Ми були на будівництві, там працівникам дають випити, ми напилися. Вдруге, коли я ходив з Вертепом, мені було 11. У 12 років мене принесли п'яного додому. Від 12 я підпивав, а від 14 вже так, що адекватні люди так не п'ють", - розповів музикант на подкасті "Формула Волошина".

Олег Псюк / © instagram.com/kalush.official
Олег Псюк / Фото: instagram.com/kalush.official

Однак у свідомому віці артист твердо вирішив, що має зав'язувати зі шкідливими звичками, якщо хоче досягнути в житті успіху. Першою чергою виконавець змінив своє оточення. Щоправда, все його коло спілкування було пов'язане з цим. Тож, у 22 роки Олег Псюк залишився без приятелів. Артист говорить, що той час присвятив навчанню та вивченню чогось нового.

"Все закінчилося в 22 роки. У мене було дуже багато матеріальних цілей. Я вирішив кинути цигарки та наркотики. Коли я прийняв рішення це кинути, я зрозумів, що мені треба кинути оточення. У моїй компанії були всі любителі чогось погано. Я всім оголосив, щоб не писали мені з цього приводу, я можу просто з вами тусуватися. Цього дня я втратив всіх своїх друзів. Це було літо 2016 року. Я вирішив бути сам на самоті, тоді я зранку до ночі навчався", - поділився артист.

Олег Псюк / © instagram.com/kalush.official
Олег Псюк / Фото: instagram.com/kalush.official

Олег Псюк наголосив, що позбутися шкідливих звичок насправді дуже складно, однак у цьому головне запастися терпінням і змінити коло оточення, аби поруч не було людей, з якими раніше доводилося вживати.

"Це дуже непросто. Якщо двома словами – це терпіти та кинути все оточення, яке вживає. Коли ти тусуєшся в таких компаніях, тобі воно взагалі не здається, що це неадекватно, так серйозно присісти", - додав співак.

Нагадаємо, нещодавно співачка Lida Lee натякнула, що страждає від алкогольної залежності. Також виконавиця заговорила про зраду, яка негативно вплинула на її емоційний стан.

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