Відомий український співак відверто розповів про свою наркотичну та алкогольну залежності

Женя Галич зізнався, чому в нього виникли такі проблеми та як він із ними боровся.

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич відверто зізнався, що страждав він алкогольної та наркотичної залежності.

Виконавець поділився, що через війну в нього виникли проблеми з психологічним здоров'ям. Вже, як пів року артист працює з лікарями, а також вживає антидепресанти. Женя Галич пішов на лікування, коли зрозумів, що має алкогольну та наркотичну залежності. За словами музиканта, бувало таке, що він просто не пам'ятав, як минали його дні.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Я займаюся з психіатром, лікуюся, у мене проблеми психологічного характеру, після війни. Я постійно займаюся з лікарями останні пів року. Вживаю антидепресанти. Я, звичайно, дуже боявся йти на терапію, мені було складно усвідомити, що мені потрібна допомога, я довів себе до того, що я не пам'ятав декількох днів свого життя через те, що я вживав колосальну кількість алкоголю і наркотиків. А це робило тільки гірше, а мені здавалося, що це мені допомагає", - розповів виконавець для "Люкс ФМ".

Хоч Женя Галич і боявся йти на терапію, але вона йому допомогла. За словами артиста, він привів своє тіло у форму, в нього з'явилися творчі плани.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Подивіться на мене, мінус шість кілограмів, новий альбом, музиканти, суперстудія, ЗСУ, перемога скоро, клас, у мене все супер", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно співак Melovin відверто розповів про свій алкоголізм. Виконавець поділився, як усвідомив, що має залежність, та як кинув пити.

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