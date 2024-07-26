Відомий український співак висловився про готовність піти на фронт: "Не знаю, куди діватися"

Український співак MELOVIN відповів, чи готовий поповнити лави ЗСУ.

Виконавець уже не вперше відверто говорить про страх перед призовом. І з часом, додає співак, його ставлення до цього питання не змінилося – він так само боїться. Водночас зараз MELOVIN докладає всіх зусиль, щоб бути корисним у тилу й дійсно вважає себе на своєму місці.

"У мене не змінились думки щодо ймовірної служби, тому що мій страх вмерти нікуди не дівся, як і у кожної психічно здорової людини. Є люди, які живуть цим – військовою справою. Є люди, які оперують; є люди, які співають; є люди, які займаються мистецтвом. Є різні люди, які займають свої ніші. Я не скажу, що моя професія важливіша за ту професію, за ту оборону, яку несуть хлопці й дівчата", - пояснив Melovin в інтерв'ю "Show 24".

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Тим не менш, як зізнається артист, у разі вручення йому повістки він сприйме це за свою долю та все ж піде на захист України, попри свій величезний страх.

"У жодному разі я не назву свою роботу культурним фронтом. Мене дуже це дратує. Я лише просто сказав, що, звичайно, я с*у. Призвуть – я не знаю, куди діватися. Значить так і буде, значить така доля – піти й захищати кордон України. Зрозуміють, що моя робота може принести щось більше державі – дякую і на цьому", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно про свої наміри мобілізуватися заявив екслідер гурту "Корупція" Міша Крупін. Він вже проходить ВЛК і відомо, в якому місті вступатиме до лав ЗСУ.

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