Відомий український співак висловився про співпрацю з Кароль і чи виникають між ними сварки

Український співак NIKITA LOMAKIN розповів подробиці співпраці зі співачкою Тіною Кароль.

Музикант відверто зізнається, що не помічав за зіркою дивної поведінки. За словами Микити, вона його завжди поважала. Хіба що пригадав, як одного разу під час участі в шоу "Голос країни-11" через його неуважність на сцені наставниця Кароль могла лаконічно висловитися у негативному ключі. Втім, зараз Ломакін запевняє, що Тіна для нього мудра людина, слова якої мають вагоме значення.

Микита Ломакін / Фото: instagram.com/nikitalomakinofficial

"Вона мені одного разу на "Голосі країни" написала одним словом: "Ди*іл". Бо я вийшов на сцену й забув одягнути навушники. В результаті я нічого не чув. Це було все. Тіна дуже сильно духовна й мудра людина. Тому все, що вона каже, має прихований сенс. Його потрібно розуміти просто від цієї людини. До мене вона ніколи не ставилася погано", - розповів Ломакін у "Тур зірками".

Нагадаємо, нещодавно Микита Ломакін шокував, як свого часу його хотів зґвалтувати російський співак Філіп Кіркоров і хто йому 15-річному допоміг вийти з ситуації.

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