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Відомий український співак висловився про свої заробітки під час війни та виступи для депутатів

Відомий український співак висловився про свої заробітки під час війни та виступи для депутатів

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN зізнався, що не зважає на хейт і пояснив чому.

Український співак MELOVIN розповів про свої гонорари з початку повномасштабного вторгнення.

Як зізнається артист, війна внесла корективи у заробітки. Тож, вони стали дещо меншими у порівнянні з довоєнним періодом. Тим не менш, MELOVIN не бідкається, адже має запити на приватні виступи.

"Я не маю якихось нечуваних гонорарів. І моє життя зовсім не таке, як було до повномасштабної війни. Не заробляю багато, але вистачає. З'являються запити на комерційні виступи. Останній корпоратив – весілля – був у Львові. Люди продовжують жити, і я не вважаю, що святкувати особисті свята зараз недоцільно. Все на часі – емоції, любов ", - зізнався співак в інтерв'ю oboz.ua.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official
MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Водночас зірка додає, що через непрості часи він може погодитися на виступ і у заможних людей чи депутатів. Проте все ж є один нюанс. На його думку, дуже важливим у такому випадку є лише відсутність росіян серед таких замовників його виступів. На решту хейту від юзерів MELOVIN реагувати не збирається.

"Треба сказати відверто: інколи нам доводиться не перебирати, де виступати. Дай Бог, щоб було замовлення. Бо кожна команда – це сім'ї. Ніхто, окрім нас, про них не подумає. Тому я не відмовлюся виступити у депутатів чи в якихось дуже заможних українців з однієї причини: за мною стоять люди. І чхати я хотів на хейт. Аби не у росіян виступати – от така моя позиція. Нас запрошували – так, було таке. Наші, українці. Але ми дізнавалися, що там будуть росіяни, і відмовлялися від пропозицій. Не заслуговують росіяни чути українських співаків. Вони гідні лише отримати квитки на концерт Кобзона", – пояснив знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN пояснив, чому не готовий вступити до лав ЗСУ.

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